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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі троє чоловіків напали на інкасаторський автомобіль (відео)

В Одесі троє чоловіків напали на інкасаторський автомобіль (відео)

У Київському районі міста троє зловмисників із застосуванням вогнепальної зброї заволоділи автомобілем фірми, що обслуговує мережу вуличних терміналів онлайн-платежів, та викрали з неї сумку з грошима у сумі близько 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Подія сталася о пів на п’яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської автівки за кермом чекав на напарника, який пішов до терміналу по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих та вистрелили з рушниці у бік його транспортного засобу. Злякавшись, водій вискочив з салону, а нападники зайняли його місце і разом з іще одним спільником, що пересувався на іншому автомобілі, поїхали геть. Викрадений транспортний засіб вони покинули за кілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку з грошима та на двох своїх автівках (одну з яких заздалегідь залишили неподалік) роз’їхалися у різні боки.

Підозрювані – одесити віком 27-ми та 28-ми років. Під час огляду місця події, а також низки невідкладних обшуків були вилучені речові докази їх причетності до розбійного нападу. Зараз усі троє затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкції ч.4 ст.187 Кримінального кодексу молодикам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове слідство триває.

Фото: ГУНП

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