В Одесі трапилася ДТП за участі чотирьох підлітків, є травмований

Вчора, 8 червня, близько 14-ї години на перехресті Адміральського проспекту та вулиці Судобудівельної сталася дорожно-транспортна пригода.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

29-річний водій ВАЗу, здійснюючи розворот на Люстдорфську дорогу, наїхав на чотирьох підлітків, 2008 та 2007 року народження.

В результаті аварії одному з неповнолітніх було травмовано ноги. Його доставлено до міської лікарні. Інші діти відбулися саднами.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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