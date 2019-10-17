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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі створять перинатальний центр: це допоможе зменшити смертність новонароджених немовлят

В Одесі створять перинатальний центр: це допоможе зменшити смертність новонароджених немовлят

Перинатальний Центр створять у пологовому будинку №5.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Під час засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я Одеської міськради, обговорено питання про створення перинатального Центру на базі КНП «Пологовий будинок №5» Одеської міськради.

Облаштувати перинатальний Центр в Одесі важливо, адже у місті є висока питома вага передчасних пологів, висока частота екстрагенітальної патології у вагітних, відсутність міської виїзної служби екстреної акушерсько-гінекологічної допомоги.

Перинатальна допомога надається дітям, починаючи з 22-го тижня вагітності і до 28-го дня після народження. Робота перинатального Центру забезпечить достатню кількість ліжок для індивідуального розміщення вагітних, породіль та новонароджених. Одномісні зручні палати, оснащені сучасним обладнанням для моніторингу стану матері і дитини, забезпечать психологічний комфорт перебування пацієнток, що сприятливо позначиться на результатах лікування.

У 2018 році в Одесі відзначено зниження смертності новонароджених у пологових будинках на 57,3%, порівняно з попереднім роком. Створення міського перинатального Центру забезпечить ефективну охорону здоров’я жінок і дітей і подальше поліпшення показників стану здоров’я одеситів.

Фото: lv.suspilne.media

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