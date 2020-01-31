В Одесі створили онлайн-сервіс для перевірки пожежної безпеки

В Одесі група активістів розробила новий сервіс в Telegram – Vogneborets. З його допомогою можна дізнатися про стан пожежної безпеки в кінотеатрах, кафе, дитячих садах або школах.

Про це пише Избирком.

Як розповів один з розробників – Олександр Славський передбачається, що сервіс допоможе зробити громадські місця максимально безпечними. А також і навчити людей усвідомлювати, наскільки те місце, де вони знаходяться, є безпечним.

Для перевірки об’єкта необхідно перейти за посиланням, відправити своє місце розташування і відзначити місце. Потім сервіс запропонує близько 15 питань, на які потрібно відповісти. Також можна залишати коментарі.

Об’єкти відзначені на карті спеціальними маркерами. Зелений означає високу безпеку, жовтий – середню, а червоний говорить, що місце небезпечне для перебування.

Фото: szb.com.ua

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