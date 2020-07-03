В Одесі сталася пожежа на складі паперових матеріалів (відео)

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вчора, 2 липн,я о 12:18 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Ільфа і Петрова сталось загоряння одноповерхової будівлі по виробництву паперу.

До місця виклику о 12:21 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і було виявлено загоряння окремо розташованого одноповерхового приміщення по складуванню та переробці паперових матеріалів. Складність гасіння пожежі полягала в великому пожежному навантаженні внаслідок щільного складування паперових матеріалів. Пожежно-рятувальні підрозділи використовували засоби захисту органів дихання і зору.

Рятувальники пожежу локалізували о 13:18 та о 15:39 її ліквідували на площі 250 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику у складі 39 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі та збиток встановлюються.

Фото: пресслужба