Новости Одессы и Одесской области

В Одесі скасували проголошення російської мови як регіональної

В Одесі скасували проголошення російської мови як регіональної

Днями Одеський окружний адміністративний суд визнав рішення міської ради про проголошення регіональної мови протиправним і нечинним.

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Про це повідомив активіст Святослав Літинський.

– Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження у місті Одеса регіональної (російської) мови – скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради, – зазначив активіст.

Аналогічні рішення до цього часу вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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