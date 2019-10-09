В Одесі скасують круговий рух на площі Десятого квітня: схема руху

Організація дорожнього руху буде здійснюватися за пріоритетом вулиці Генуезької та проспекту Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради з посиланням на Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху.

Круговий рух площею перекриють з метою оптимізації дорожнього руху, збільшення пропускної здатності вулиць та доріг міста Одеси, покращення екологічного стану та розподілення транспортних потоків.

Так, 1 листопада о 23:00 буде скасовано круговий рух на площі Десятого квітня.

Фото: gefest-group.com