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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі шахрай намагався продати чужу квартиру з підробленими документами за понад 300 тисяч гривень

В Одесі шахрай намагався продати чужу квартиру з підробленими документами за понад 300 тисяч гривень

Правоохоронці викрили шахрайську схему продажу нерухомості в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Працівники Київського відділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури № 1 затримали одного члена злочинної групи, коли той намагався за допомогою підроблених документів продати квартиру одеситки за більш ніж 300 тисяч гривень.

– Затриманий – місцевий житель, 1995 року народження. Його дії слідчі кваліфікували як замах на шахрайство. Чоловіку вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Суду фігурант чекатиме під вартою, – розповів т.в.о. начальника Київського відділу поліції В’ячеслав Барба. – Місцезнаходження спільників затриманого встановлюється. Згідно з діючим законодавством їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Фото: www.segodnya.ua

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