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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі розпочався фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC» (фото)

В Одесі розпочався фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC» (фото)

У Дитячій музичній школі № 1 відбулося урочисте відкриття ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «BLACK AND WHITE MUSIC».

Про це повідомляє пресслуужба Одеської міської ради.

У фестивалі беруть участь учні дитячих шкіл естетичного виховання з 10 областей України. До складу журі конкурсу увійшли композитори, педагоги і керівники творчих закладів.

На урочистому відкритті фестивалю директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова зазначила, що фестиваль-конкурс «BLACK AND WHITE MUSIC» для юних музикантів – це можливість показати свою майстерність, а для педагогів – обмінятися досвідом. Загалом – це місце об’єднання творчих людей.

Директорка ДМШ № 1 Марина Русяєва підкреслила, що цей фестиваль покликаний допомогти виявити юних талановитих музикантів, які в подальшому будуть представляти джазовий напрямок на сценічних майданчиках.

Також на урочистому відкритті фестивалю своє мистецтво продемонстрували і самі члени журі.

Крім того, у рамках фестивалю заплановані майстер-класи та концерти відомих музикантів і педагогів.

Урочисте нагородження переможців відбудеться 22 лютого 2020 року о 15:00.

Фото: ОМР

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