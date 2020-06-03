В Одесі розпочали ремонтувати дитячу міську поліклініку (фото)

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Для зручності маленьких пацієнтів та їхніх батьків капремонт проводиться без припинення роботи поліклініки. Наразі ремонтні роботи проводяться на чотирьох поверхах одного крила поліклініки, а в другому крилі будівлі продовжують вести прийом лікарі, які потім перемістяться у відремонтовані кабінети.

У процесі капітального ремонту проводяться повна заміна всіх інженерно-технічних комунікацій, встановлення сучасних енергозберігаючих вікон, монтаж системи пожежної сигналізації, фасадні роботи. Наразі проводиться ремонт рентгенологічного кабінету, лабораторії, кабінетів педіатрів і вузькопрофільних фахівців. При виконанні ремонту використовуються сучасні якісні матеріали.

Педіатри дитячої поліклініки №5 підписали з пацієнтами 21 700 декларацій, що складає 102,55% від запланованого дитячого населення, що проживає на території обслуговування. Після завершення капремонту юні одесити будуть отримувати медичну допомогу в сучасних комфортних умовах.

У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи. У дитячій міській лікарні розпочалися ремонтні роботи.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.