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В Одесі розпочалася підготовка офіцерів запасу: близько 50% – дівчата

В Одесі розпочалася підготовка офіцерів запасу: близько 50% – дівчата

На базі Центру забезпечення навчального процесу Військової академії (м. Одеса) триває навчальний збір з понад двома сотнями студентів цивільних вишів, які опановували програму підготовки офіцерів запасу. Близько 50 відсотків особового складу збору – дівчата.

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Про це повідомляє Армія.Інформ.

Як розповів начальник штабу збору підполковник Юрій Адамов, усе більше дівчат пов’язують своє майбутнє з кар’єрою у вітчизняному війську, про що свідчить і їх кількість серед учасників польового виходу.

Упродовж місяця претенденти на отримання військового звання «молодший лейтенант запасу» здобудуть практичну основу передбачених спеціальністю знань. Також учасники збору вдосконалять свої навички з тактичної, тактико-спеціальної і вогневої підготовки, водіння бойових машин тощо.

На завершальному етапі збору всі учасники складуть іспити та візьмуть участь у ротних тактичних навчаннях.

Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.
Підготовка офіцерів запасу.

Фото: Армія.Інформ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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