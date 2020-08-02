В Одесі розпочалася підготовка офіцерів запасу: близько 50% – дівчата

На базі Центру забезпечення навчального процесу Військової академії (м. Одеса) триває навчальний збір з понад двома сотнями студентів цивільних вишів, які опановували програму підготовки офіцерів запасу. Близько 50 відсотків особового складу збору – дівчата.
Про це повідомляє Армія.Інформ.
Як розповів начальник штабу збору підполковник Юрій Адамов, усе більше дівчат пов’язують своє майбутнє з кар’єрою у вітчизняному війську, про що свідчить і їх кількість серед учасників польового виходу.
Упродовж місяця претенденти на отримання військового звання «молодший лейтенант запасу» здобудуть практичну основу передбачених спеціальністю знань. Також учасники збору вдосконалять свої навички з тактичної, тактико-спеціальної і вогневої підготовки, водіння бойових машин тощо.
На завершальному етапі збору всі учасники складуть іспити та візьмуть участь у ротних тактичних навчаннях.
Фото: Армія.Інформ