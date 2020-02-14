В Одесі прокуратура попередила будівництво “проблемної” багатоповерхівки у центрі міста

Комерсанти планували на земельній ділянці в 820 м кв звести будинок з підземним паркінгом.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одеської області, під час реалізації повноважень з представництва інтересів держави, виявили факт видачі управлінням ДАБК Одеської міської ради одному з підприємств Одеси дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку в Приморському районі міста попри неузгодженість проектної, дозвільної та містобудівної документації.

Так, комерсанти планували на земельній ділянці в 820 м кв звести будинок з підземним паркінгом, що за проектом мали розміститись на площі 725 м кв.

Завдяки встановленим прокурорами даним Департаментом ДАБІ в Одеській області скасовано дозвіл на виконання будівельних робіт та відомості про такий дозвіл видалено з Реєстру дозвільних документів.

Внаслідок узгоджених дій прокуратури та органів будівельного контролю попереджено привласнення коштів потенційних інвесторів.

Фото: 24 Канал

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