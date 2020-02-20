В Одесі прикордонники затримали громадянина Білорусі, який захоплюється аерозйомкою

Про це повідомляє пресслужба Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України.

Невідомий літальний пристрій на кілька секунд завис над військовим містечком. Патрульний Одеського загону Морської охорони виявив сторонній об’єкт у звичній картинці спостереження.

Оскільки, це не перший випадок, група досвідчених морських прикордонників зі складу патруля негайно висунулась на обстеження прилеглої території, звідки найчастіше запускають такі девайси.

У прогулянковій зоні найближчого місця відпочинку складом наряду було виявлено чоловіка, який здійснював керування квадрокоптером. Аби встановити особу, перевірити законність запуску квадрокоптера та обставини відеозйомки, його запросили до управління загону Морської охорони.

В ході фільтраційно-профілактичних заходів було встановлено, що громадянин Республіки Білорусь, що віднедавна переїхав в Одесу, захоплюється аерозйомкою, для чого і придбав безпілотний літальний апарат. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах щодо здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, тощо не знав. За порушення прикордонного режиму громадянин притягнутий до адміністративної відповідальності.

Нагадування аеролюбителям та поціновувачам зйомки з повітря з використанням таких приладів:

Відповідно до «Додаткових тимчасових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах», затверджених наказом МВС України від 08.09.2015 № 1075, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, тощо, а також стрибки з усіх видів парашутів ЗАБОРОНЕНІ без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.

Додаткові режимні обмеження діють в межах:

Городнянського, Корюківського, Новгород-Сіверського, Семенівського, Щорського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області,

контрольованих прикордонних районів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Вінницької областей,

в містах Маріуполь, Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Дебальцеве, Докучаєвськ, Селидове Донецької області,

Могилів-Подільський Вінницької області,

Бердянськ Запорізької області,

Очаків Миколаївської області,

Ізмаїл, Чорноморськ, Одеса, Южне Одеської області.

Фото: Регіональне управління Морської охорони Держприкордонслужби України

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