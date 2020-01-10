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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з вікна своєї квартири, щоб налякати дітей

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з вікна своєї квартири, щоб налякати дітей

Правопорушник зачинився у квартирі та на вимоги поліцейських не реагував.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП вОдеській області.

За повідомленням про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правопорушник зачинився у квартирі та на вимоги поліцейських не реагував. Тільки побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, що також прибули за викликом, він відчинив двері і впустив правоохоронців.

Свої дії 51-річний чоловік пояснює бажанням припинити галас сусідських дітлахів, які бавилися під вікнами. На щастя, ніхто не постраждав.

Зараз чоловік доставлений до Малиновського відділу поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.

Обставини події встановлюються, попередня її кваліфікація – хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, в Одесі чоловік стріляв у бік дітей, які гралися на майданчику.

Фото ілюстративне: Буквы

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