В Одесі помер врятований на пляжі хлопець

Найближчим часом у загиблого мало відбутися весілля.
Хлопець ледь не потонув на Ланжероні. Його рятували усім пляжем.
Дуже зраділи, коли той самотужки почав дихати до приїзду «швидкої».
Але, на жаль, у лікарні потерпілий помер. Про це у Facebook повідомив свідок інциденту, активіст Леонід Іванішко.
За його словами, постраждалий отримав травми, несумісні з життям.
– Погані новини, хлопець помер уночі, – написав активіст.
У загиблого залишилась наречена. Молоді люди мали одружитися найближчим часом і уже планували весілля.
Фото: сторінка у Facebook Леоніда Іванішко
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