В Одесі помер врятований на пляжі хлопець

Найближчим часом у загиблого мало відбутися весілля.

Хлопець ледь не потонув на Ланжероні. Його рятували усім пляжем.

Дуже зраділи, коли той самотужки почав дихати до приїзду «швидкої».

Але, на жаль, у лікарні потерпілий помер. Про це у Facebook повідомив свідок інциденту, активіст Леонід Іванішко.

За його словами, постраждалий отримав травми, несумісні з життям.

– Погані новини, хлопець помер уночі, – написав активіст.

У загиблого залишилась наречена. Молоді люди мали одружитися найближчим часом і уже планували весілля.

Фото: сторінка у Facebook Леоніда Іванішко