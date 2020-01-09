fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі помер відомий український морський біолог

В Одесі помер відомий український морський біолог

В Одесі пішов з життя відомий український морський біолог, академік Національної академії наук, лауреат кількох наукових премій та автор десятків книг Ювеналій Зайцев.

Про це повідомили в Facebook колеги вченого, передає кореспондент Української Служби Інформації.

Ювеналій Зайцев народився в селі Байрамча (нині Миколаївка-Новоросійська) в 1924 році – тоді це була територія Румунії, а тепер Саратський район Одеської області. Після Другої світової війни він закінчив біологічний факультет Одеського університету імені Мечникова, а в 1972 році очолив одеське відділення Інституту біології південних морів.

Ювеналій Зайцев займався дослідженням водоростей і дрібних тварин, що мешкають в плівці води на кордоні між морем і сушею. Крім того, він став автором і співавтором кількох десятків книг про Чорне море, написаних простою і зрозумілою мовою – таких як “Це дивовижне море”, “Твій друг море”, “За склом підводного маски” і інші. Також він став автором книг “Світ дельти. Дунайські плавні” та “Дика природа в місті. Одеса: парк ім. Т. Г. Шевченка”, присвячених природі рідного регіону.

У липні 2019 року наукова громадськість відзначала 95-річчя вченого: на честь ювілею Інститут морської біології провів наукову конференцію і організував зайцевской читання.

Прощання з Ювеналієм Зайцевим відбудеться в суботу, 11 січня, на Таїровському кладовищі.

Фото: УСІ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить