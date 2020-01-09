В Одесі помер відомий український морський біолог

В Одесі пішов з життя відомий український морський біолог, академік Національної академії наук, лауреат кількох наукових премій та автор десятків книг Ювеналій Зайцев.

Про це повідомили в Facebook колеги вченого, передає кореспондент Української Служби Інформації.

Ювеналій Зайцев народився в селі Байрамча (нині Миколаївка-Новоросійська) в 1924 році – тоді це була територія Румунії, а тепер Саратський район Одеської області. Після Другої світової війни він закінчив біологічний факультет Одеського університету імені Мечникова, а в 1972 році очолив одеське відділення Інституту біології південних морів.

Ювеналій Зайцев займався дослідженням водоростей і дрібних тварин, що мешкають в плівці води на кордоні між морем і сушею. Крім того, він став автором і співавтором кількох десятків книг про Чорне море, написаних простою і зрозумілою мовою – таких як “Це дивовижне море”, “Твій друг море”, “За склом підводного маски” і інші. Також він став автором книг “Світ дельти. Дунайські плавні” та “Дика природа в місті. Одеса: парк ім. Т. Г. Шевченка”, присвячених природі рідного регіону.

У липні 2019 року наукова громадськість відзначала 95-річчя вченого: на честь ювілею Інститут морської біології провів наукову конференцію і організував зайцевской читання.

Прощання з Ювеналієм Зайцевим відбудеться в суботу, 11 січня, на Таїровському кладовищі.

Фото: УСІ

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