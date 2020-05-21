В Одесі поліція розшукує 11-річну дівчинку

Дівчинка пішла з дому між 19-ю та 21-ю годинами і не повернулася.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Суворовським відділом поліції м. Одесі розшукується Булатова Софія Дмитрівна, 2009 року народження, яка сьогодні, 20 травня, між 19-ю та 21-ю годинами пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 10 років, зріст близько 140 см, довге світле волосся, худорлява, блакитні очі.
Була вдягнута: червона куртка, блакитні джинси та сріблясті кросівки.
Фото: ГУНП