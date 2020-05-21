В Одесі поліція розшукує 11-річну дівчинку

Дівчинка пішла з дому між 19-ю та 21-ю годинами і не повернулася.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Суворовським відділом поліції м. Одесі розшукується Булатова Софія Дмитрівна, 2009 року народження, яка сьогодні, 20 травня, між 19-ю та 21-ю годинами пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 10 років, зріст близько 140 см, довге світле волосся, худорлява, блакитні очі.

Була вдягнута: червона куртка, блакитні джинси та сріблясті кросівки.

Фото: ГУНП

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