В Одесі поблизу Пересипського моста зіштовхнулися два легковики та мікроавтобус (фото)

Сьогодні, 12 лютого, на вулиці Отамана Головатого, 58 зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і два легковики.

Про це повідомляє Odessa.online.

Mercedes перекинувся на бік, легковики вилетіли на тротуар. Водіїв транспортних засобів забрала «швидка».

Наразі на місці події працює патрульна поліція. Через аварію утворився затор у напрямку центру міста.

За попередньою інформацією управління патрульної поліції в Одеській області, механічні пошкодження отримали п’ять автомобілів. Троє постраждалих доставлені в лікарню. На місці працює слідчий.

Фото: Odessa.online

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