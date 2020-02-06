В Одесі планується капітальний ремонт проспекту Шевченка: змінять покриття від площі Десятого квітня до Палацу спорту

Проспект Шевченка – одна з основних магістральних вулиць міста, якою проходять різні маршрути міського транспорту. Це стало основним критерієм вибору цієї ділянки для проведення капремонту.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Так, на території від площі Десятого квітня до Палацу спорту планується повністю оновити покриття проїжджої частини із заміною бортового каменю. Також буде проведено ремонт технічного тротуару, розташованого вздовж бортового каменю з двох сторін, з укладанням тротуарної плитки.

На пішохідному тротуарі з боку Палацу спорту планується облаштувати пандуси з укладанням тактильної плитки, зробивши його доступним для маломобільних груп населення.

Важливим етапом робіт на зазначеній ділянці стане організація заїзної кишені для громадського транспорту, щоб його зупинка не заважала

загальному автомобільному руху проспектом Шевченка.

Раніше аналогічну кишеню було облаштовано при проведенні робіт у районі Палацу спорту.

Заїзну кишеню планується облаштувати в районі існуючої зупинки громадського транспорту (від площі Десятого квітня в бік Палацу спорту).

При цьому зупинковий комплекс буде демонтовано, новий змістять вглиб тротуару з урахуванням організації заїзної кишені. Тротуар у районі перенесення буде викладений новою плиткою, також замінять дві опори контактної мережі тролейбуса.

Крім того, у районі пішохідного переходу буде встановлений застережливий світлофор, що позначає місце переходу, а перед пішохідним переходом встановлені шумові смуги.

Завершальним етапом робіт стане встановлення нових дорожніх знаків і нанесення нової дорожньої розмітки.

Наразі проєктно-кошторисна документація, розроблена у 2017 році, знаходиться на коригуванні. Виконання робіт займе близько трьох місяців.

Про початок робіт буде повідомлено додатково.

У 2013 році був зроблений капітальний ремонт дорожнього полотна на площі Десятого квітня, у 2015 році виконані роботи з реконструкції частини вулиці Генуезької з облаштуванням розворотного кільця трамвайного маршруту № 5, у 2018 році проведено капремонт транспортної розв’язки з трамвайним переїздом у районі 5-ї ст. Великого Фонтану, у тому ж році поворот у районі Палацу спорту на проспекті Шевченка привели у відповідність із сучасними будівельними нормами і встановили бар’єрну огорожу на розділовій смузі.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!