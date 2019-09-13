В Одесі пильні школярі знайшли 7 пар номерних знаків

Про свою знахідку діти повідомили до поліції.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 12 вересня, з вулиці Іцхака Рабіна патрульним надійшов виклик: “Знайдені речі”.

Інспектори приїхали на місце та побачили трьох школярів з номерними знаками. Діти повідомили, що знайшли автомобільні номери неподалік від гаражів та зателефонували до поліції.

Загалом знайдено 7 пар автомобільних номерів. Якщо ви побачили на фото втрачені вами номерні знаки, звертайтесь до Малиновського відділку поліції, за адресою: вулиця Філатова, 23/в. Обов’язково візьміть із собою документи, що посвідчують вашу особу та реєстраційний документ на ваш транспортний засіб. Фото: Патрульна поліція