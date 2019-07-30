В Одесі під час ремонтних робіт чоловік упав у люк

Рятувальники дістали потерпілого та передали медикам.

Сьогодні, 30 липня, під час ремонтних робіт чоловік впав у люк теплотраси.

Це трапилося на перехресті вулиць Академіка Воробйова та Краснослобідська, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники дістали постраждалого з ями теплотраси та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Чоловіка доставлено до медичного закладу – діагноз встановлюється.

Фото: 112 Україна