В Одесі під час ремонтних робіт чоловік упав у люк

Рятувальники дістали потерпілого та передали медикам.
Сьогодні, 30 липня, під час ремонтних робіт чоловік впав у люк теплотраси.
Це трапилося на перехресті вулиць Академіка Воробйова та Краснослобідська, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Одеській області.
Прибувши на місце виклику, рятувальники дістали постраждалого з ями теплотраси та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Чоловіка доставлено до медичного закладу – діагноз встановлюється.
Фото: 112 Україна
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