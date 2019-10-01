В Одесі під час побачення жінка вдарила праскою та штрикнула ножем іноземця

22-річна зловмисниця вдарила потерпілого ножем у груди та втекла з місця події.

Про це повідомляє Київський відділ поліції в м. Одесі.

З 30-річним іноземцем дівчина познайомилась у соціальних мережах. Вони домовилися про зустріч в орендованій чоловіком квартирі. Під час спілкування виник конфлікт, в ході якого гостя схопила праску та вдарила нею нового знайомого по голові. Потерпілий став оборонятися, проте жінка нанесла йому ще й удар кухонним ножем у груди і втекла. Постраждалий самостійно викликав «швидку допомогу», а лікарі повідомили про подію до поліції.

– За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, – розповідає заступник начальника Київського відділу поліції Олександр Давиденко. – Правопорушницю затримано згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Фото: Корупція Інфо