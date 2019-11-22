В Одесі перевірять роботу електросирен: містян просять не лякатися

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

27 листопада в період з 10:00 до 16:00 в Одесі буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Відтак доведеться періодично запускати електросирени та гучномовці.

Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен.

Про всі випадки несанкціонованого включення електросирен необхідно повідомляти чергового служби цивільного захисту за телефоном: 748-15-09.

Фото: tvpodolsk

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