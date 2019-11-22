В Одесі перевірять роботу електросирен: містян просять не лякатися

Буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
27 листопада в період з 10:00 до 16:00 в Одесі буде проведено комплексну перевірку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Відтак доведеться періодично запускати електросирени та гучномовці.
Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен.
Про всі випадки несанкціонованого включення електросирен необхідно повідомляти чергового служби цивільного захисту за телефоном: 748-15-09.
Фото: tvpodolsk