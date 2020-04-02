В Одесі перед судом постануть поліцейські, які катували людей для визнання чужої провини

Одеські поліцейські, які катували двох перехожих для визнання чужої провини відповідатимуть перед законом.
Про це повідомила пресслужба Прокуратури в Одеській області.
Прокурори прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох одеських поліцейських, які підозрюються у катуванні людей (ч. 2 ст. 127 КК України).
За даними слідства, вказані співробітники поліції наприкінці травня 2019 року чергували у пішому патрулюванні у районі Одеського залізничного вокзалу та прилеглої території.
Уночі патрульні помітили двох нетверезих чоловіків та у ході раптово виниклого плану вирішили використати своїх потенційних жертв в якості причетних до крадіжки золотого ланцюга.
Виходячи за межі своїх службових повноважень, вони затримали та проти волі доставили чоловіків до опорного пункту поліції у приміщення вокзалу.
По черзі заводячи до службового кабінету незаконно затриманих, поліцейські «вибивали» з них визнання, чинили психологічний тиск, погрожували розправою та били гумовими кийками і ногами.
Від удару ногою один з чоловіків впав на підлогу та почав благати припинити знущання та побиття.
За результатом проведення службового розслідування горе-поліцейські звільнені з органів внутрішніх справ.
Наразі обвинувальний акт скеровано для розгляду до Приморського районного суду Одеси.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників Одеського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ.
Фото: 5 канал
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