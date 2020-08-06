В Одесі патрульні зупинили авто за порушення ПДР, а в багажнику виявили 7 тисяч пачок з цигарками

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 5 серпня, під час патрулювання Приморського району, патрульні звернули увагу на автомобіль BMW X5, який порушив правила дорожнього руху на вулиці Буніна.

Інспектори зупинили автомобіль та провели поверхневу перевірку автомобіля, відповідно до ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію». В багажнику автівки охоронці порядку виявили 7 000 пачок цигарок. Оглянувши товар, що знаходився в транспортному засобі, патрульні помітили ознаки підробки акцизних марок.

На місці працювали податківці та слідчі, які й будуть з’ясовувати всі обставини справи.

Фото: пресслужба