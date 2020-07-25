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В Одесі патрульні врятували жінку, яка хотіла кинутися під потяг (відео)

В Одесі патрульні врятували жінку, яка хотіла кинутися під потяг (відео)

Вчора, 24 липня, інспектори отримали виклик про спробу самогубства у Суворовському районі міста.

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Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Заявник – черговий потягу, повідомив, що невідома жінка сидить на коліях, кілька разів її намагалися відтягти, але вона все одно повертається.

Охоронці порядку негайно прибули за адресою виклику. Також черговий повідомив, що у цьому напрямку вже їде потяг, тому діяти потрібно було негайно.

Як розповів інспектор:

Ми одразу почали вмовляти жінку відійти від колії, але вона не реагувала на вмовляння та постійно говорила, що не має сенсу жити та хоче вчинити самогубство. Тим часом потяг наближався все ближче, часу на подальше вмовляння не було, тому ми прийняли рішення застосувати фізичну силу та відтягти її силоміць

Жінка дуже плакала і не могла нічого пояснити. Патрульні заспокоїли її, на місце події викликали швидку медичну допомогу. Громадянку було шпиталізовано.

Патрульні запобігли самогубству жінки, яка хотіла кинутися під потягСьогодні, близько 13-години, інспектори отримали…

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 24. Juli 2020

Нагадаємо, раніше самогубство сталося у селищі Котовського.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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