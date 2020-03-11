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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі п’ятеро зловмисників під виглядом покупців викрали автомобіль у чоловіка, який намагався його продати

В Одесі п’ятеро зловмисників під виглядом покупців викрали автомобіль у чоловіка, який намагався його продати

Одеські патрульні затримали чоловіків, які ймовірно, під виглядом покупців відібрали у потерпілого автомобіль, позбавили його волі та вимагали гроші.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Сьогодні вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про незаконне позбавлення волі.

Заявник пояснив, що до нього зателефонував друг і повідомив, що намагався продати свій автомобіль та потрапив до шахраїв, які його заманили на СТО, забрали ключі від автомобіля, а тепер вимагають гроші.

Також заявник надав точну геолокацію розташування телефону свого знайомого.

Патрульні поліцейські прибули на місце виклику. Обстежуючи прилеглу територію, інспектори звернули увагу на три автівки, які з появою службового автомобіля поліцейських різко рушили з місця та намагались покинути територію.

Охоронці порядку блокували виїзд підозрілого транспорту, знайшли потерпілого, який впізнав людей, що перебували в зупинених автомобілях та підтвердив, що це саме вони вимагали в нього гроші. Патрульні затримали 5 чоловіків, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин події.

Фото: Патрульна поліція

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