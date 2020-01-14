В Одесі оштрафували жінку за те, що її син без поважної причини прогулював школу

Про це повідомляє пресслужба Приморського районного суду м. Одеса.

Приморський районний суд м. Одеси розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матері малолітнього хлопчика відповідно до частини 1 статті 184 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Відповідно до адміністративних матеріалів правопорушниця ухилялася від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню сина, в результаті чого, останній без поважних причин пропустив навчання в школі.

Вчинення даного адміністративного правопорушення тягне за собою накладення штрафу від від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП, та призначити їй адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Варто зазначити, що постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її винесення.

Фото: T1.ua