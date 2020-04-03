В Одесі опалювальний сезон завершиться 6 квітня

Про це повідомив начальник Департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

– Достатньо багато звернень одеситів про те, що уже варто завершувати опалювальний сезон. Але ми дочекалися суттєвого підняття температури. Від завтра в Одесі спостерігатиметься температура повітря вдень не менше 14-15 градусів з подальшим підвищенням. Тобто добова температура буде понад 8 градусів, а цього достатньо для завершення опалювального сезону, – зазначив Жеман.

Фото: insider.zt.ua

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