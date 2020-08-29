В Одесі обірвалася кабіна ліфта, у якій знаходився підліток

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На Одещині у ставку знайшли тіло восьмирічного хлопчика, якого шукали дві доби Вчора, 21 серпня, о 13:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що на березі місцевого ставу знайдено взуття хлопчика 2012 р.н., який 20 серпня о 17:00 пішов до магазину та не повернувся за адресою: Білгород-Дністровський район, с. Стара Царичанка. ПОДРОБНЕЕ