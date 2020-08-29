В Одесі обірвалася кабіна ліфта, у якій знаходився підліток

Сьогодні, 29 серпня, о 14:29 до Служби Порятунку “101” надійшло повідомлення, що з рівня 2-го поверху обірвалась кабіна ліфта в якій перебуває підліток.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
Обрив ліфта стався за адресою м. Одеса, Київський район, вул. Олександра Невського, 49.
О 14:41 рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері ліфта та передали 16-річного хлопця співробітникам швидкої медичної допомоги. Стан дитини — встановлюється.
Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині з ліфта діставали 10-річну дитину.