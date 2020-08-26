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В Одесі нагородили ліквідаторів наслідків пожежі на Троїцькій

В Одесі нагородили ліквідаторів наслідків пожежі на Троїцькій

Вчора, 25 серпня, з нагоди святкування Дня Незалежності України, Одеський міський голова Геннадій Труханов вручив почесні нагороди співробітникам міських комунальних підприємств, які брали активну участь у ліквідації наслідків пожежі на вул. Троїцькій, 25.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

З перших хвилин пожежі співробітники комунальних підприємств мерії прийшли на допомогу рятувальникам для запобігання поширенню та ліквідації вогню, допомагали евакуювати людей з палаючої і прилеглих будівель, займалися екстреним відключенням будинків від електро- та газопостачання. На місце трагедії прибуло 9 вишок комунальних підприємств, які здійснювали підйом співробітників ДСНС на висоту для порятунку людей, гасіння пожежі, а також необхідне по ситуації підрізування дерев і виконання інших завдань.

Цілодобово чергували і співробітники департаменту муніципальної безпеки, допомагаючи Нацполіції в забезпеченні правопорядку на місці трагедії і рятувальникам у пошуковій операції.

Трагедія сталася 4 грудня 2019 року. У будівлі на Троїцькій, 25 розташовувалися коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Міністерства освіти та науки України й Інститут морської біології Академії наук України. Кількість загиблих досягла 16 осіб: студенти, співробітники коледжу та інституту, а також співробітник ДСНС.

Фото: пресслужба

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