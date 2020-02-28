В Одесі на залізничному вокзалі облаштували медичний пункт задля профілактики поширення коронавіруса

Укрзалізниця розробила оперативний план заходів з метою профілактики завезення та поширення захворюваності населення на 2019-nCoV.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ Укрзалізниця.

Зокрема, проведені інструктажі персоналу, підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах у разі виявлення хворих із симптомами респіраторних захворювань з метою перевірки підозри на коронавірус. План підготовлено, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.02.2020 р № 93 «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», з урахуванням вимог

Рекомендацій щодо дій при виявлені особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, затверджених наказом МОЗ України від 24.01.2020 року №185 «Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань спричинених, новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінції Хубей, Китай)», та вимоги листа МОЗ України від 24.02.2020 №05.1-09/5276/2-20.

Укрзалізниця закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів. Також закуповуються антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.

Загалом на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих. Такі пункти розміщені на вокзалах станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Також на п’яти вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань. Це вокзали станцій Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.

З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.

Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів.

Фото: ASSOCIATED PRESS

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