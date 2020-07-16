В Одесі на Трасі здоров’я травмувалися двоє водіїв електросамокатів

Вчора, 15 липня, під час патрулювання Траси здоров’я, одеські велопатрульні виявили чоловіка та жінку, які отримали травми в результаті падіння з електросамокатів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Як з’ясувалось, водії електротранспорту під час руху не вибрали безпечну швидкість та, об’їжджаючи перешкоду, не впорались з керуванням й трапилось падіння.

Інспектори, щоб зупинити кровотечу, надали потерпілим домедичну допомогу та викликали медиків, які доставили 65-річного чоловіка та 57-річну жінку до лікарні.

Фото: пресслужба