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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на трамвайні маршрути повернуть спарені вагони

В Одесі на трамвайні маршрути повернуть спарені вагони

Причиною повернення назвали початок навчального року у школярів та студентів.

Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс» у Facebook.

Після літньої паузи на лінію повернулися спарені вагони. Рішення про повернення подвійних вагонів було прийнято у зв’язку із початком навчального року – збільшення пасажирів за рахунок школярів та студентів призвело до необхідності збільшення місткості рухомого складу у часи-пік.

Саме тому, з 13 вересня на лінії працюють три спарки – дві на маршруті №26 (Старосінна площа – 11 станція Люстдорфської дороги) та одна на маршруті №7 (вул. Одарія – вул. Паустовського).

Повернення подвійних вагонів на лінію дозволить покращити умови перевезення пасажирів у пікові години та поліпшить показники вивозу зі спальних районів.

Фото: Одесміськелектротранс

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