В Одесі на ринку прикордонники виявили 28 нелегалів з Грузії, В’єтнаму та інших країн

Іноземці проживали в Україні без необхідних документів.
Вчора, 24 жовтня, в Одесі правоохоронці виявили «працівників ринку» з КНР, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу.
Про це повідомляє прессужба ДПСУ.
Із 28 затриманих, 25 – притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП, відносно 16 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження.
Заходи проводили оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби із залученням спецпідрозділу Одеського прикордонного загону, спільно з працівниками Нацполіції та Міграційної служби в Одеській області в рамках операції «Мігрант».
Встановлено, що частина затриманих іноземців проживали в Україні без необхідних документів, інші працювали без відповідних документів на працевлаштування, в деяких взагалі закінчився термін перебування в Україні.
Фото: ДПСУ