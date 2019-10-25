В Одесі на ринку прикордонники виявили 28 нелегалів з Грузії, В’єтнаму та інших країн

Іноземці проживали в Україні без необхідних документів.

Вчора, 24 жовтня, в Одесі правоохоронці виявили «працівників ринку» з КНР, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу.

Про це повідомляє прессужба ДПСУ.

Із 28 затриманих, 25 – притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП, відносно 16 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження.

Заходи проводили оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби із залученням спецпідрозділу Одеського прикордонного загону, спільно з працівниками Нацполіції та Міграційної служби в Одеській області в рамках операції «Мігрант».

Встановлено, що частина затриманих іноземців проживали в Україні без необхідних документів, інші працювали без відповідних документів на працевлаштування, в деяких взагалі закінчився термін перебування в Україні.

Фото: ДПСУ