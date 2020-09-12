В Одесі на п’ятьох пляжах вода не відповідає гігієнічним вимогам

Капітальні споруди, дерев’яні доріжки, тапчани та навіси у 30-ти відсотковій зоні орендованого пляжу, що має бути вільною для безкоштовного користування відпочивальниками, експлуатація пляжів без Паспортів та відсутність п’ятиметрового вільного проходу уздовж води для одеситів та гостей міста – далеко не весь перелік порушень, що виявила прокуратура під час рейду одеськими пляжами.

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