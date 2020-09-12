В Одесі на п’ятьох пляжах вода не відповідає гігієнічним вимогам

За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості води в місцях масового відпочинку , проби морської води в місцях, відібрані ДУ “Одеський ОЛЦ МОЗ України” на пляжах м. Одеса за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам. Однак є пляжі, які не відповідають нормам.
Про це повідомляє ДУ “Одеський ОЛЦ МОЗ України”.
На пляжах 13 ст. В. Фонтану, “Дельфін”, “Ланжерон”, “Відрада” та “Лузанівка” не радять купатися.
Проби морської води відібрані у курортно-рекреаційних зонах Одеської області за мікробіологічними показниками відповідають вимогам.