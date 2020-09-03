В Одесі на місяць частково перекриють рух вулицею Канатною

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

Роботи будуть проводитися на ділянці від вулиці Семінарської до Бісквітного провулка. У процесі капремонту комунальники замінять комунікації, що скоротить на тривалий час кількість проривів і аварій тепломереж на цій ділянці.

– Це останній етап капремонту труб, які не перекладалися. Після завершення робіт уся гілка від Італійського бульвару до вулиці Сегедської буде капітально відремонтована, що дозволить уникнути нових розкопок у найближчі 30 років, – зазначила директорка підприємства «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова.

У зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту магістральної труби теплотраси рух автотранспорту на вказаній ділянці буде припинено до 15 жовтня поточного року.

Крім того, співробітники КП «ТГО» завершили роботи із заміни теплотраси на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пастера, тут рух автотранспорту відновлено.

Фото: Фокус