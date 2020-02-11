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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на Ланжероні обвалилася стіна недобудованого готелю (відео)

В Одесі на Ланжероні обвалилася стіна недобудованого готелю (відео)

У понеділок, 10 лютого, на популярному одеському пляжі Ланжерон стався будівельний обвал.

Про це повідомляє Факти.

Можливо, через сильний вітер з будівлі багатоповерхового корпусу, який зводиться поруч з дельфінарієм «Немо» впали газобетонні блоки.  Впав будматеріал прямо на дитячий майданчик, спа-зону і територію, прилеглу до елітного M1 Club Hotel.

У регіональних відомствах з надзвичайних ситуацій подію поки не коментують. Згідно з наявними відомостями, в цей раз обійшлося без постраждалих.

Фото: Факти

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
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Виктор
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Виктор

Ибо не фиг занимать прибрежную зону. Зло должно быть наказано

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8 минут назад
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