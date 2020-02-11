В Одесі на Ланжероні обвалилася стіна недобудованого готелю (відео)

Про це повідомляє Факти.

Можливо, через сильний вітер з будівлі багатоповерхового корпусу, який зводиться поруч з дельфінарієм «Немо» впали газобетонні блоки. Впав будматеріал прямо на дитячий майданчик, спа-зону і територію, прилеглу до елітного M1 Club Hotel.

У регіональних відомствах з надзвичайних ситуацій подію поки не коментують. Згідно з наявними відомостями, в цей раз обійшлося без постраждалих.

Фото: Факти

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