В Одесі на другому поверсі житлового будинку сталася пожежа (фото)

16 березня о 14:53 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вул. Єврейська, 30 сталось загоряння квартири.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

До місця виклику о 14:57 прибув перший пожежно-рятувальний підрозділ і було виявлено дим з вікон квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Вогнеборці пожежу локалізували о 15:22 та о 15:40 її ліквідували на площі 80 кв. м. Загиблих та постраждалих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено майно в квартирі на другому поверсі та частина даху будинку.

До ліквідації пожежі пожежно-рятувальні підрозділи залучались за підвищеним номером виклику у складі 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 51 чоловіка особового складу. Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС

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