В Одесі на будівництво доріг дадуть мільйон фірмі, яка підозрюється в розтраті бюджетних коштів

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради без конкурсу віддасть майже один мільйон гривень на ремонт дороги фірмі ДП “Лидер”, щодо якої місцева поліція розслідує заволодіння бюджетними грошима і розтрату.

Про це повідомляє Слідство.Інфо за даними з порталу публічних закупівель Prozorro.

Відповідну угоду уклали п’ятого лютого.

Фірма ДП “Лидер” до кінця 2020 року має відремонтувати одну з вулиць Одеси. Значну частину витрат, згідно з договором, складатиме вартість матеріальних ресурсів — близько 700 тисяч гривень.

Близько трьох місяців тому слідчі поліції Одеської області почали розслідування щодо цієї фірми. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду Одеси від 23 грудня 2019 року. Зокрема, на думку слідства, ДП “Лидер” під час ремонту дороги в Одесі у минулому році, на який виділили понад два мільйони гривень, завищувало ціни і не повністю виконало роботи. Правоохоронці вважають, що працівники фірми робили це у змові з чиновниками управління дорожнього господарства Одеської мерії. Відтак їм приписують розтрату і заволодіння бюджетними грошима.

Київський районний суд Одеси в грудні минулого року дав слідчим доступ до документів щодо цієї угоди, які зберігаються в міськраді.

Загалом за минулий рік управління дорожнього господарства Одеської мерії уклало з фірмою “Лидер” 50 договорів майже на 130 мільйонів гривень.

Власником дочірнього підприємства є інша фірма з Одещини — “Фортуна”, яка, своєю чергою, належить Антону Гусарову та Анатолію Жураківському. Останній, як повідомляло видання “Наші гроші”, був депутатом Овідіопольської районної ради на Одещині. Фірма “Фортуна” також неодноразово потрапляла в поле зору поліції. Правоохоронці розслідували можливе привласнення бюджетних грошей цією компанією на ремонті доріг в Одеській області.

Фото: Володимирець.City

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