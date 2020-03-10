В Одесі на 7 поверсі багатоповерхівки знайшли 13-річного хлопчика

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора, 9 березня, на лінію 102 звернулись мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Давида Ойстраха, які повідомили про покинуту дитину.

Заявник знайшов хлопчика на сьомому поверсі.

Патрульні поліцейські прибули на місце виклику. Хлопчина спав на викинутому мешканцями дивані та був дуже в брудному одязі.

Інспекторам вдалося розговорити малечу. Хлопчик розповів, що мешкає неподалік з бабусею та батьком, який зловживає алкоголем і, як наслідок б’є його, тож він пішов з дому ще 8 березня і з того часу нічого не їв.

Патрульні нагодували маленького втікача.

13-річного хлопчика доставили до місцевого відділку поліції та передали працівникам ювенальної превенції, які перевірятимуть інформацію про не виконання батьківських обов’язків, щодо виховання дітей.

Фото: Патрульна поліція