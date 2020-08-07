На пляжах Одеси купатися безпечно: в області один пляж не відповідає вимогам

Выбираем докторскую колбасу: разбираем состав В магазине выбрать колбасу «на вкус и цвет» не так просто, хотелось бы точно знать, насколько качественную продукцию выпускает тот или иной производитель. Этим вопросом задались специалисты Центра экспертиз «Тест». Они протестировали шесть марок докторской колбасы: «Алан», «Укрпромпостач 95 – Переяслав», «Тульчин», «Фарро», «Ятрань» и «Ferax», чтобы разобраться, какая из них не соответствует должным требованиям. ПОДРОБНЕЕ