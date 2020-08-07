На пляжах Одеси купатися безпечно: в області один пляж не відповідає вимогам

В Одесі морська вода відповідає гігієнічним вимогам.
Про це повідомила пресслужба ДУ “Одеського обласного лабораторного центру МОЗ”.
Проби, відібрані 3 серпня на пляжах міста Одеса, за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам.
Проби морської води, відібрані у курортно-рекреаційних зонах Одеської області за мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам. Винятком є пляж в рекреаційній зоні “Центральна” у смт. Затока, Білгород-Дністровського району.
Фото: Одесская жизнь