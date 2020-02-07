В Одесі мати намагалася задушити однорічну доньку: на допомогу покликала бабуся дівчинки

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора вдень патрульні поліцейські отримали виклик про необхідність термінової допомоги на вулиці Суднобудівельній Приморського району міста.

На місці події заявниця повідомила, що її донька знаходиться в неадекватному стані та може завдати шкоди своїй дитині.

Патрульні зайшли до помешкання та почули крики жінки. Також інспектори побачили, як вона намагається вдушити однорічну дитинку.

Не гаючи ні секунди, охоронці порядку кинулися рятувати малечу. На місце довелось викликати екіпаж швидкої допомоги та представників служби у справах дітей.

Жінку забрали до спеціалізованої лікарні.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Фото: Патрульна поліція

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!