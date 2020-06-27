В Одесі історичний маєток хотіли перетворити у готель з модерністичною надбудовою

Вчора, 26 червня, на засідання Координаційної ради з питань збереження культурної спадщини був винесений проєкт готелю на вулиці Троїцькій, 1.

Про це у Facebook повідомив Олександр Бабіч.

– На засідання Координаційної ради з питань охорони культурної спадщини, куди я входжу, винесений цей проєкт готелю на Троїцькій, 1. Маєток Гудкова / Крижанівського збираються ось так “поліпшити”, – зазначив він у дописі.

Розробкою проєкту займалося ПП «Ретроград-плюс» (директор – Ірина Опрятова). З 2017 року власником старовинного будинку і орендарем земельної ділянки під ним є компанія «СПМК-17», директором якої є Армен Амирханян, а бенефіціаром – Седа Амирханян.

Сім’я Амирханян володіє рядом дорожніх і будівельних компаній, зокрема «Дорлідер» і «Полтавабудцентр».

Зараз маєток Гудкова / Крижанівського виглядає так:

У січні проєкт готелю був у такому вигляді:

Після доопрацювання маєток представили з модерністичною надбудовою:

Останнє рішення викликало хвилю обурень у мережі. Координаційна рада з питань охорони культурної спадщини також, майже одноголосно, проголосувала за подальше доопрацювання проєкту готелю.

– Друзі, проєкт ми відправили на доопрацювання. Комісія проголосувала вся проти, крім одного, утримався. Той, хто і голосував за виділення ділянки, – зазначив після засідання Олександр Бабіч.

Фото: Олександр Бабіч

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.