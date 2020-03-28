fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі група осіб шахрайським методом привласнила земельну ділянку з комунальної власності

В Одесі група осіб шахрайським методом привласнила земельну ділянку з комунальної власності

Прокуратура Одещини відстояла у суді позов про витребування з незаконного володіння громадянки земельної ділянки площею 0,1 га, розташованої в історичному ареалі «Французький бульвар» Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

З’ясовано, що земельну ділянку виведено з комунальної власності поза волею Одеської міської ради, за відпрацьованою схемою, з використанням незаконного рішення суду, та шляхом укладення правочинів особами, які відчужили її останньому набувачу.

У подальшому, за договором купівлі-продажу, право власності на цю землю зареєструвала за собою мешканка міста.

Слід зазначити, що боротьба прокуратури проти незаконного виведення ділянки з власності одеської громади пройшла апеляційну та касаційну інстанції.

Врешті, Верховний Суд погодився з доводами прокурора про незаконність вибуття землі та наявність суспільного інтересу у її поверненні Одеській міській раді.

Таким чином, завдяки принциповій позиції, прокуратура запобігла незаконному виведенню з комунальної власності земельної ділянки на Французькому бульварі.

Фото: Дніпроград

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить