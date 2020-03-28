В Одесі група осіб шахрайським методом привласнила земельну ділянку з комунальної власності

Прокуратура Одещини відстояла у суді позов про витребування з незаконного володіння громадянки земельної ділянки площею 0,1 га, розташованої в історичному ареалі «Французький бульвар» Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

З’ясовано, що земельну ділянку виведено з комунальної власності поза волею Одеської міської ради, за відпрацьованою схемою, з використанням незаконного рішення суду, та шляхом укладення правочинів особами, які відчужили її останньому набувачу.

У подальшому, за договором купівлі-продажу, право власності на цю землю зареєструвала за собою мешканка міста.

Слід зазначити, що боротьба прокуратури проти незаконного виведення ділянки з власності одеської громади пройшла апеляційну та касаційну інстанції.

Врешті, Верховний Суд погодився з доводами прокурора про незаконність вибуття землі та наявність суспільного інтересу у її поверненні Одеській міській раді.

Таким чином, завдяки принциповій позиції, прокуратура запобігла незаконному виведенню з комунальної власності земельної ділянки на Французькому бульварі.

Фото: Дніпроград

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