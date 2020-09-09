В Одесі горіла квартира у 10-поверхівці

9 вересня о 17:16 до Служби Порятунку “101” надійшло повідомлення, про загоряння квартири на 7-му поверсі 10-ти поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Михайлівська, 46 а.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння балкону на 7-му поверсі 10-ти поверхового житлового будинку. Вогнеборці локалізували пожежу о 17:40 та ліквідували о 17:41 на загальній площі 5 м2. Загиблих та постраждалих немає. Збиток встановлюється.

Від ДСНС залучались 8 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба