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В Одесі двоє іноземців обікрали припаркований на узбіччі автомобіль

В Одесі двоє іноземців обікрали припаркований на узбіччі автомобіль

Поліцейські затримали двох іноземців за підозрою у крадіжці з автомобіля одесита.

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Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Через напіввідчинене вікно машини, яку власник залишив на узбіччі вулиці Академіка Корольова, правопорушники викрали сумку зі спортивним одягом та грошима.

В ході розшукових заходів працівники кримінальної поліції Київського відділу поліції оперативно затримали зловмисників неподалік від місця події. Вони – громадяни однієї з країн Закавказзя 31-го та 52-ох років, які раніше вже були судимі за майнові злочини.

– Викрадене майно у них вилучили, – розповідає начальник Київського відділу поліції Вячеслав Барба. – Дії правопорушників кваліфікували за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України як крадіжку. Зараз фігуранти в ізоляторі тимчасового тримання очікують на запобіжний захід. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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