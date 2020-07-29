В Одесі двоє іноземців обікрали припаркований на узбіччі автомобіль

Поліцейські затримали двох іноземців за підозрою у крадіжці з автомобіля одесита.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Через напіввідчинене вікно машини, яку власник залишив на узбіччі вулиці Академіка Корольова, правопорушники викрали сумку зі спортивним одягом та грошима.

В ході розшукових заходів працівники кримінальної поліції Київського відділу поліції оперативно затримали зловмисників неподалік від місця події. Вони – громадяни однієї з країн Закавказзя 31-го та 52-ох років, які раніше вже були судимі за майнові злочини.

– Викрадене майно у них вилучили, – розповідає начальник Київського відділу поліції Вячеслав Барба. – Дії правопорушників кваліфікували за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України як крадіжку. Зараз фігуранти в ізоляторі тимчасового тримання очікують на запобіжний захід. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Фото: пресслужба