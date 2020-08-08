В Одесі до кінця місяця частково перекриють рух двома вулицями

З 8 серпня буде частково закрито рух транспорту по вулицям Старопортофранківській та Пастера.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з реконструкції тепломережі по вул. Старопортофранківській та вул. Пастера будет тимчасово закрито рух автотранспорту по вул. Старопортофранківській (на ділянці від вул. Балківської до житлового будинку по вул. Пастера, 1) та вул. Пастера (на ділянці від житлового будинку по вул. Пастера, 1 до житлового будинку по вул. Пастера, 3).

З 8 по 31 серпня 2020 року (або до завершення ремонтних робіт) будуть внесені тимчасові зміни у схеми руху міського громадського транспорту:

– автобусних маршрутів №№ 105, 111, 117, 121, 145, 146, 242 у напрямку руху до центру міста – від вул. Отамана Головатого на вул. Балківську, узвіз Марінеско, вул. Софіївську, вул. Преображенську і далі за маршрутами;

– автобусного маршруту № 117 у напрямку руху до вул. Академіка Воробйова – від вул. Пастера на пров. Сєченова, вул. Новосельського, Ольгіївській узвіз і далі за маршрутом;

– автобусних маршрутів №№ 168, 240, 250 у напрямку руху до центру міста – від вул. Отамана Головатого на вул. Балківську, Ольгіївській узвіз, вул. Скидановську, Скідановський узвіз, вул. Манежну, вул. Ольгіївську, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутами.