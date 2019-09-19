В Одесі діючий бізнес-центр “Шевченківський” Нацбанк виставив на торги

Початкова ціна реалізації – 260,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

20 вересня в системі ProZorro.Продажі відбудеться «англійський» аукціон з продажу будівлі сучасного бізнес-центру, розташованої у центрі Одеси за адресою пр. Гагаріна 12-А, іпотекодержателем якої є Національний банк.

Бізнес-центр введено в експлуатацію у 2004 році, він має 16 поверхів, а його загальна площа становить 12 101,4 кв.м.

У будівлі бізнес-центру знаходяться як звичайні офісні приміщення, так і приміщення VIP-класу, конференц-зал, ресторан, сховище, а поруч розташовані наземний паркінг та парк з ландшафтним дизайном.

Свого часу ПАТ “Імексбанк” передав цей об’єкт нерухомого майна в іпотеку Національному банку у рахунок забезпечення виконання своїх зобов’язань за наданим стабілізаційним кредитом. Таким чином, отримані кошти від продажу об’єкту будуть направлені на погашення заборгованості ПАТ “Імексбанк” за стабілізаційним кредитом.

Ще на початку 2019 року бізнес-центр був обтяжений довгостроковими договорами оренди, однак ПАТ “Імексбанк” та Національний банк у судовому порядку у червні 2019 року отримали остаточне рішення Верховного Суду про визнання їх недійсними.

Отже, новий власник бізнес-центру зможе вільно розпоряджатися придбаним майном та встановлювати правовідносини з новими орендарями на ринкових умовах.

Фото: Delo.ua