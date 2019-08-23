В Одесі декілька вулиць залишились без водопостачання до вечора

Список відключень водопостачання внаслідок проведення планових та аварійних ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу.

Про це повідомляє “Інфоксводоканал”.

У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на вулиці Академіка Філатова,14 (1-ша парадна) планується обмеження водопостачання до 16:00 за наступними адресами:

Вулиця Академіка Філатова, 14 (всі будинки).

У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на розі вулиць Володимира Винниченка та Саші Хорошенко планується обмеження водопостачання до 18:00 за наступними адресами:

Район Слобідка, приватний сектор, усі будинки;

Вулиця Ядова, усі будинки;

Вулиця Воробйова, усі будинки.

У зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на вулиці Комарова, 12/1 планується обмеження водопостачання до 17:00 за наступними адресами:

Вулиця Інглезі, 5 – усі будинки;

Вулиця Сибірська, 1-6 – усі будинки;

Вулиця Світанку, 6-34 – усі будинки;

Вулиця Космонавта Комарова, 2-29 – усі будинки;

Вулиця Генерала Петрова, 1-10 – усі будинки;

Вулиця Варненська, 4-29 – усі будинки.

Фото: lviv.web2ua.com